- Gündem

Bakanlıktan atama müjdesi! Alım yapılacak kadrolar açıklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına 491 kişinin ataması gerçekleştirilecek. Peki, atama tarihi, kadro ve kriterler neler? Ayrıntılar haberimizde…
Bakanlıktan atama müjdesi! Alım yapılacak kadrolar açıklandı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleşecek törenle 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı verilecek. "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla noter huzurunda gerçekleşecek.

Törende hak sahiplerinden 160'ının ataması öğrenim durumları itibarıyla antrenör, avukat, biyolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, grafiker, hemşire, hemşire yardımcısı, imam-hatip, Kur'an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, müze araştırmacısı, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen ve veteriner hekim unvanlı kadrolara yapılacak. Ayrıca, 219'u memur, 88'inin hizmetli ve 24'ünün de sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması gerçekleşecek.

Bu atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 49 bin 310'a ulaşacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, atama, Personel alımı, son dakika, son dakika personel alımı, atama son dakika, İstihdam

05 Ara 2023 - 10:55 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL