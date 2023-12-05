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Bu uyarı Kayseri'ye! Talas Develi İncesu Melikgazi Tomarza dikkat!

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KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu uyarı Kayseri'ye! Talas Develi İncesu Melikgazi Tomarza dikkat! mask
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Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 08.00 ile 09.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Kazımkarabekir, Esentepe, Sakarya mahallelerine,

Bugün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Hacılar/Melikgazi İlçesine bağlı Beğendik, Eğribucak, mahallelerine,

Bugün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Çomaklı Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Becen, Hisarcık mahallelerine,

Bugün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı İbrahimbey, Camiicedit mahallelerine,

Bugün 09.00 ile 16.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Mengücek Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı Girveli Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ile 14.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Süksün Zafer, Süksün Cumhuriyet mahallelerine,

Bugün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı İsmet, 75’nci Yıl, Fetullah mahallelerine,

Bugün 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Güneyyukarı, Develi, Yedek mahallelerine,

Bugün 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Kabaklı Mahallesi’ne,

Yarın 08.00 ile 10.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Yukarı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Gazi Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Süksün Zafer, Süksün Cumhuriyet mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Kömür Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Çayırözü Mahallesi’ne,

Yarın 10.30 ile 12.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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05 Ara 2023 - 10:42 Kayseri- Gündem

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