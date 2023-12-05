05 Ara 2023 - 10:28- Eğitim G:

Merakla bekleniyordu! Bugün açıklandı

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 19 Kasım tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. İşte ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Merakla bekleniyordu! Bugün açıklandı mask
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ALES/3 sonuçlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u erişime açılmıştı.

Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişime açıldı. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erdi.

Buna göre, ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta saat 10.00 itibarıyla erişime açılarak, bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Sonuç öğrenme ekranı için tıklayın...

 
 
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05 Ara 2023 - 10:28 - Eğitim

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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