Merakla bekleniyordu! Bugün açıklandı

ALES/3 sonuçlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u erişime açılmıştı.

Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişime açıldı. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erdi.

Buna göre, ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta saat 10.00 itibarıyla erişime açılarak, bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.