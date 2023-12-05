5 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

5 Aralık 2023 tarihinde Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
ÖNEN ECZANESİ – MERKEZ
KONTEYNER TİCARET İŞ MERKEZİ, MALATYA PARK AVM YANI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİTİNG ALANI (SÜMER CAMİ ÇAPRAZI), A3/4, YEŞİLYURT
24 SAAT AÇIK
ASLI ECZANESİ - MERKEZ
FIRAT MAHALLESİ, HASTANE CADDESİ, NO:44/A, BATTALGAZİ
24 SAAT AÇIK
KERNEK ECZANESİ - MERKEZ
FUZULİ CADDESİ, NARÇİÇEĞİ LOKANTASI YANI
24 SAAT AÇIK
MALATYA BÜYÜK ECZANESİ - MERKEZ
ANKARA ASVALTI 6.KM, GÖZDE AKADEMİ HASTANESİ ARKASI NO:3
24 SAAT AÇIK
AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ
08:30-23:59 ARASI AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.