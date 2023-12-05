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5 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 5 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 5 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler.
5 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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5 Aralık 2023 tarihinde Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

ÖNEN ECZANESİ – MERKEZ

KONTEYNER TİCARET İŞ MERKEZİ, MALATYA PARK AVM YANI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİTİNG ALANI (SÜMER CAMİ ÇAPRAZI), A3/4, YEŞİLYURT

24 SAAT AÇIK

ASLI ECZANESİ - MERKEZ

FIRAT MAHALLESİ, HASTANE CADDESİ, NO:44/A, BATTALGAZİ

24 SAAT AÇIK

KERNEK ECZANESİ - MERKEZ

FUZULİ CADDESİ, NARÇİÇEĞİ LOKANTASI YANI

24 SAAT AÇIK

MALATYA BÜYÜK ECZANESİ - MERKEZ

ANKARA ASVALTI 6.KM, GÖZDE AKADEMİ HASTANESİ ARKASI NO:3

24 SAAT AÇIK

AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ

08:30-23:59 ARASI AÇIK

 
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05 Ara 2023 - 10:24 Malatya- Sağlık

Muhabir  Salim Öz

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