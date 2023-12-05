Malatya’da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe ayrıntılar

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 6 derece,

Akçadağ: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,

Arapgir: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Arguvan: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,

Battalgazi: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,

Darende: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Doğanyol: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 14 derece,

Hekimhan: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 10 derece,

Kale: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 13 derece,

Kuluncak: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Pütürge: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Yazıhan: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece”