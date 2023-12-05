Malatya’da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe ayrıntılar

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 6 derece,
Akçadağ: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,
Arapgir: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,
Arguvan: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,
Battalgazi: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,
Darende: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,
Doğanşehir: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,
Doğanyol: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 14 derece,
Hekimhan: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 10 derece,
Kale: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 13 derece,
Kuluncak: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,
Pütürge: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,
Yazıhan: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,
Yeşilyurt: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.