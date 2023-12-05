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Malatya’da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe ayrıntılar

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın bölge genelinde parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu olarak geçeceği, yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bildirildi.

Malatya’da hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe ayrıntılar mask
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 6 derece,

Akçadağ: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,

Arapgir: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Arguvan: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,

Battalgazi: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,

Darende: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Doğanyol: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 14 derece,

Hekimhan: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 10 derece,

Kale: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 13 derece,

Kuluncak: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Pütürge: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Yazıhan: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece”

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05 Ara 2023 - 10:18 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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