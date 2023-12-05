05 Ara 2023 - 09:38- Gündem G:

Malatya’da elektrik kesintisi! 39 mahalle bu habere dikkat

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
39 mahalle bu habere dikkat mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesi’ne,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı, Altıntop, Hudut, Günedoğru, Karşıyaka, Esentepe mahallerine,
Bugün 09.00-11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı Bağlar, Samanlı mahallelerine,
Bugün 09.00-15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’ne,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yeni, Bahçelievler mahallerine,
Bugün 09.00-11.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yuvalı, Ören, Karaterzi, Suçatı, Dedeköy, Gölpınar mahallerine,
Bugün 09.00-12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Yağmurlu, Aşağıörükçü, Eğin, Kotangölü mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören, Karaterzi, Suçatı, Dedeköy, Gölpınar mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi’ne,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe, Tandoğan, Şehitfevzi, Zafer, Selçuklu, Üçbağlar, Pınarlar Köyü Göztepe Mezra mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş, Ilıca mahallelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesi’ne”  elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.
 

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05 Ara 2023 - 09:38 - Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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