Malatya’da elektrik kesintisi! 39 mahalle bu habere dikkat

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesi’ne,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı, Altıntop, Hudut, Günedoğru, Karşıyaka, Esentepe mahallerine,
Bugün 09.00-11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı Bağlar, Samanlı mahallelerine,
Bugün 09.00-15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’ne,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yeni, Bahçelievler mahallerine,
Bugün 09.00-11.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yuvalı, Ören, Karaterzi, Suçatı, Dedeköy, Gölpınar mahallerine,
Bugün 09.00-12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Yağmurlu, Aşağıörükçü, Eğin, Kotangölü mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören, Karaterzi, Suçatı, Dedeköy, Gölpınar mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi’ne,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe, Tandoğan, Şehitfevzi, Zafer, Selçuklu, Üçbağlar, Pınarlar Köyü Göztepe Mezra mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş, Ilıca mahallelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesi’ne” elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.