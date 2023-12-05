“Suriyeliler Türkiye’de Kalsın Genelgesi” haberi doğru mu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Suriyelilerin Türkiye’de kalması için genelge hazırlandığı” iddialarını yalanladı.
Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Suriyeliler Türkiye’de Kalsın Genelgesi’ başlıklı haberin doğru olup olmadığı araştırılırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada,
“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Suriyeliler Türkiye’de Kalsın Genelgesi’ başlıklı haber doğru değildir. İddiaya konu yazı, ilgili mevzuattan kaynaklanan idari işlemlerinin tamamlanması, ülkemizden çıkış yapanların statülerinin sonlandırılması ve kimlik belgelerinin teslim alınması, kayıtların ve istatistiklerin eksiksiz ve güncel tutulması amacıyla çıkarılmıştır. Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların ülkemizden çıkışını engellemeye veya kısıtlamaya yönelik bir yazı değildir”
ifadeleri kullanıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.