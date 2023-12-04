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Elazığ-Malatya yolunda kaza

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Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Elazığ-Malatya yolunda kaza mask
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Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Cezaevi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil kavşakta çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişinin tedavisi olay yerinde ambulans içerisinde yapıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Ara 2023 - 23:02 - Asayiş

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