Bunun bir çaresi yok mu? Depremin almadığı canı iş kazaları alıyor

Bundan 10 ay önce yaşanan 6 Şubat depremlerinden sonra enkaza dönen şehirlerde bir yandan yıkımlar gerçekleştiriliyor, diğer yandan inşaatlar yükseliyor ve bazı noktalarda tadilatlar yapılıyor. Ayrıca ağır hasarlı yapılarda halen sökümler de gerçekleştiriliyor. Tüm bunlarla beraber özellikle deprem bölgesinde inşa işleri alanında iş kazaları ve buna bağlı ölümlerde maalesef artış olduğu gözlemleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra enkaza dönen şehirlerde bir yandan yıkımlar gerçekleştiriliyor, diğer yandan inşaatlar yükseliyor ve bazı noktalarda tadilatlar yapılıyor. Ayrıca ağır hasarlı yapılarda halen sökümler de gerçekleştiriliyor. Tüm bunlarla beraber özellikle deprem bölgesinde inşa işleri alanında iş kazaları ve buna bağlı ölümlerde artış olduğu gözlemleniyor.

İŞTE SON BİRKAÇ AYDA MALATYA’DA YAŞANAN BAZI OLAYLAR

Malatya’da ağır hasarlı bir binada asansörü sökmeye çalışan işçi 4’üncü kattan merdiven boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Olay, Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyinbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 6 katlı bir apartmanın 4’üncü katında beraberinde bulunan bir kişi ile birlikte asansörde söküm çalışması yapan Ahmet Abinikli (39) ayağının kayması sonucu merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ, 2 İŞÇİ YARALANDI

Malatya’da tadilatı yapılan bir binanın inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güngör Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin deprem sonrası tadilatı için kurulan inşaat iskelesi çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı işçiler H.G. ile M.G. ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

MALATYA’DA AKILLARA KAZINAN O OLAY

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 katlı bir bina çöktü. Binanın enkazında kalan 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde meydana geldi. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan 3 katlı bir bina, kapı ve pencerelerinin söküm çalışmaları sırasında kendiliğinden çöktü. 4 kişinin çalışma yaptığı binada 3 kişi kaçarak kurtulurken, Oktay Cücün (29) ise enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında Oktay Cücün'ün cansız bedenine ulaşıldı.

KAHRAMANMARAŞ’TA İŞÇİ EKSKAVATÖRÜN ALTINDA KALDI

Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binanın yıkımı yapılan ve enkaz kaldırılan alanda ekskavatörün altında kalan işçi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, merkez Onikişubat ilçesi Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan binanın enkaz kaldırma işlemi esnasında alanda demirleri toplayan M.S. isimli işçi, o esnada enkazı kaldıran ekskavatörün altında kaldı. Olay sonrasında bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan M.S., hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ’DA İŞÇİ KEPÇEYLE KAMYON ARASINA SIKIŞTI

Elazığ’da kepçe ile kamyon arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi. Olay, merkez Sarayatik Mahallesi Kengerli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan ağır hasarlı 4 katlı bir bina yıkımı sırasında ismi öğrenilemeyen 65 yaşındaki inşaat işçisi, geri gelen kamyon ile kepçe arasında sıkıştı. İşçi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi için morga götürüldü

HATAY’DA İNŞAAT İŞÇİSİNİN ÜZERİNE MERDİVEN ÇÖKTÜ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çöken merdivenle zeminin arasında sıkışan inşaat işçisi hayatını kaybetti. Olay, İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Binada tadilat yapan 57 yaşındaki C.K. isimli inşaat işçisinin üzerine binanın 2. katından terasa çıkan merdiven çöktü. Çökme sonrası zeminle beton arasında sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADIYAMAN’DA İŞÇİ DEVRİLEN DUVARIN ALTINDA KALDI

Deprem bölgesi Adıyaman’da, hasarlı binada asansör sökmek isteyen bir işçi devrilen duvarın altında kalarak ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi karşı tarafında 6 Şubat depreminde hasar alan bir binada asansörü sökmek isteyen Sedat Gürbüz isimli bir işçi, devrilen duvarın altında kaldı. Ağır yaralı olarak itfaiye ve sağlık görevlilerince duvar altından çıkarılan Sedat Gürbüz, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gürbüz’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan yaklaşık 1 ay önce aynı binada bir dairenin pencerelerini sökmek isteyen 1 işçi, camların boynunu kesmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

BUNUN BİR ÇARESİ YOK MU?

Bu ve bunun gibi daha birçok acı olay örneği maalesef yaşandı. Deprem bölgesinde iş kazalarının arttığını söylemek mümkün. Buna bağlı olarak nasıl önlemler alınabileceği ise bilinmiyor. Bu noktada özellikle iş güvenliği uzmanlarının tavsiyelerine ihtiyaç olduğu, hatta daha etkin önlemler alınması gerektiği görülüyor. Şimdi gözler bu konuda herhangi bir önlem alınıp alınmayacağında…