Malatya'da otomobil hurdaya döndü

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil hurdaya döndü.
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir trafik kazası yaşandı. Söz konusu kazada 1 kişi yaralandı.
OTOMOBİL TERS DÖNDÜ
Edinilen bilgiye göre, kaza Hekimhan-Kangal karayolu Yeşilkale yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı, ters döndü. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Söz konusu trafik kazasında otomobil hurdaya döndü, maddi hasar meydana geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.