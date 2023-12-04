Malatya'da otomobil hurdaya döndü

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil hurdaya döndü.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir trafik kazası yaşandı. Söz konusu kazada 1 kişi yaralandı.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre, kaza Hekimhan-Kangal karayolu Yeşilkale yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı, ters döndü. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Söz konusu trafik kazasında otomobil hurdaya döndü, maddi hasar meydana geldi.