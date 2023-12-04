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Bakan Özhaseki yarın Malatya’da

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya geliyor. Bakan Özhaseki, anahtar teslim törenine katılım sağlayacak.
Bakan Özhaseki yarın Malatya’da mask
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya geliyor. Bakan Özhaseki, anahtar teslim törenine katılım sağlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya geliyor.

Bakan Özhaseki, önce Nikah Sarayı’nda anahtar teslim törenine katılım sağlayacak, öğleden sonra ise Malatya Valiliğini ziyaret edecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını da ziyaret edecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valilik meydan alan ziyaretleri, incelemeleri yapacak.

Akşamüzeri İl Genel Koordinasyon Toplantısı’na katılacak olan Bakan Özhaseki, son olarak ise saat 21.00’de Akçadağ Eğin Köyü’nde TRT Haber Rasim Kılıç canlı yayınında olacak.
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04 Ara 2023 - 20:58 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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