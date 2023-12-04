Güvenlik kaynakları uyarı yapmış

Güvenlik kaynakları, İsrail istihbaratını Türkiye’de yasa dışı faaliyetler konusunda uyardı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre İsrail, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları yapmaya başladı. Habere göre, İsrail istihbarat birimlerinin Lübnan, Türkiye ve Katar'da Hamas üyelerini hedef alacağı iddia edildi. İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir programda

"Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini yıllar sürse bile öldürmeye kararlı oldukları"

ifadelerini kullanmıştı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail'in Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair uluslararası basında yer alan haberlere ve İsrailli yetkililerin bu yöndeki açıklamalarına istinaden muhataplara gerekli uyarıların yapıldığı ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağının bildirildiği belirtildi. Kaynaklar, muhtelif istihbarat servislerinin daha önce de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştığını ifade ederek, hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı