Bu iddia doğruysa vicdana sığmaz! Bin TL olan kirayı 17 bin TL’ye çıkardı

Malatya’da bir kadın kış günü eşyaları ile sokağa atıldı. Malatyalı depremzedenin mahkeme kararı ile tahliye edildiği açıklandı. Buna neden olan iddia ise yok artık dedirtti.

Malatya’da yaşayan kiracı Binnur Koca Boztepe, ev sahibinin kirayı fahiş olarak artırdığını ve bunu kabul etmediği için kış günü eşyaları ile sokağa atıldığını öne sürdü.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde kirada yaşayan Binnur Koca Boztepe, eşyaları ile birlikte kış günü sokakta kaldı. Boztepe, bin TL olan kirasının deprem sonrasında fahiş bir artış ile 17 bin TL’ye çıkarılmak istendiğini ve artışı kabul etmediği için mahkeme kararı ile evden çıkartıldığını öne sürdü.

KİRAYI ELDEN ÖDEDİĞİ İÇİN…

Kirayı elden teslim ettiği için ev sahibi tarafından kira ödemediği ileri sürülerek mahkemeye verildiğini ve sonrasında evinin tahliyesi için mahkeme kararı çıktığını anlatan Boztepe,

“Kiralarımı elden yolladığım için elimde kira ödediğime dair delil yok. Ancak kira ödediğime dair şahitlerim var. Çıkacak hiçbir yerim olmamasına rağmen kış günü ortada kaldım. Çocuklarımı babalarının yanına gönderdim, şu an dışarıda kaldım. En azından bu süreçte bir konteynerde kalmam için yardım istiyorum”

diye konuştu.

Hastanede olduğu sırada komşusunun araması ile hemen eve geldiğini ve ev eşyalarının kapının önüne konulduğunu gördüğünü söyleyen Boztepe,

“Burada gelen görevlilerle de tartıştım, bana hakaret ettiler. Kendilerinden şikayetçi olacağım. Evimde değerli eşyalarımın birçoğu da yok”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı