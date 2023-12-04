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Sibel'in katili erkek arkadaşı çıktı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşı Sibel Kayman'ı tabancayla göğsünden vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olaydan sonra 112'yi arayıp, "kız arkadaşım intihar etti" diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.
Sibel'in katili erkek arkadaşı çıktı mask
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşı Sibel Kayman'ı tabancayla göğsünden vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olaydan sonra 112'yi arayıp, "kız arkadaşım intihar etti" diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.
Olay, sabah saatlerinde Erenler Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel Kayman (25) ile evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.K. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Sibel Kayman'a bir el ateş etti. Göğsüne kurşun isabet eden Sibel Kayman, kanlar içinde yere yığıldı.

Kız arkadaşını vurdu, 112'ye "intihar" dedi

Olayın ardından M.K., "kız arkadaşım intihar etti" diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Kız arkadaşıyla arbede sırasında kolundan yaralanan M.K. gözaltına alındı. M.K., kız arkadaşının intihar ettiğini iddia etse de gerçek ortaya çıktı. Olaya ilişkin geniş çaplı başlatılan incelemelerde genç kızın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Zanlı M.K. da sorgusunda kız arkadaşına tabanca ile ateş ettiğini itiraf etti.
M.K., polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 Ara 2023 - 20:09 - Asayiş

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