Dicle Nehri’nde kaybolan kız halen bulunamadı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 27 Kasım’da Dicle Nehri’nde kaybolan kızı arama çalışmaları devam ederken, ailenin çaresiz bekleyişi sürüyor.

27 Kasım’da Dicle Nehri’nde kaybolan Zelin Çalış’ı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Cizre Belediyesi dalgıç ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak AFAD ekipleri ile kurbağa adamlar, nehirde kaybolan Çalış’ı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmalarını takip eden amca İdris Çalış, herkesin duasını beklediklerini ifade ederek, çocuklarının herhangi bir sorunu olmadığını söyledi. "Uzun zamandır anne ve babadan ayrı kaldıkları için bunu yaptıklarını düşünüyoruz” diyen amca Çalış,

“Talihsiz şekilde nehir kenarına gelip karar vermişler. Biri 15 yaşında, diğeri 16 yaşında. Çocuklar yaklaşık 8 yıldır aileden uzak kalmışlar. Zilan kurtarıldı hamdolsun, Zelin'i arama çalışmaları devam ediyor. Milletimizin dualarına ihtiyacımız var. Kurtulan Zilan'ın durumu iyi, hastanede tedavisi devam ediyor. Aileden uzak kalan kızlarımızın psikolojisi bozuldu. Zelin, aile hasretiyle suya kapıldı. Zilan hala aile hasreti çekiyor. Yetkililerden isteğimiz Zilan'ın ailesine kavuşmasıdır”

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı