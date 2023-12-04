8 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Kahramanmaraş’ta hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Motosikletli Asayiş Timi ve JASAT tarafından Onikişubat ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada hakkında 'kasten yaralama' suçundan aranması ve 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.K (25) yakalandı. Yakalanan şahıs, savcılık işlemlerinin ardından Türkoğlu L2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.