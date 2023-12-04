Filistin’de can kaybı 15 bin 899’a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistin’deki son duruma ilişkin son verileri paylaştı. İsrail’in saldırılarına devam ettiğini kaydeden el-Kudra, 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 899’a yaralı sayısının ise 42 bine yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin yüzde 70’inin çocuk ve kadın olduğunu sözlerine ekleyen el-Kudra, İsrail saldırılarında Gazze’deki ve Gazze Şeridi’nin kuzeyinde hedef alınan hastanelerin hizmet dışı kaldığını sözlerine ekledi. İsrail’in sağlık çalışanlarına yönelik kasti saldırılar gerçekleştirdiğini dile getiren Sözcü el-Kudra, İsrail’in saldırılarında 283 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini 56 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

56 SAĞLIK TESİSİ YERLE BİR EDİLDİ

İsrail güçlerinin 56 sağlık tesisini yerle bir ettiğini kaydeden Eşref el-Kudra,20 hastanenin ve 46 sağlık ocağının tahliye edildiğini dile getirdi. El-Kudra, Gazze Şeridi’nde 35 sağlık personelinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını kaydederek, İsrail güçlerinin acımasız saldırılarının devam etmesi durumunda sağlık sisteminin tamamen çökeceği anlamına geldiğini dile getirdi.

Barınak merkezlerinde hamile, çocuk, kronik hasta ve yaralıların da bulunduğu 1.5 milyondan fazla insanın bulunduğunu kaydeden el-Kudra, “Özgür dünya ülkelerini Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığı ve soykırımı durdurmak üzere derhal harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı