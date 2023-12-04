“En çok istediğim şey yıkılan yürekleri tamir etmek”

Yerel seçimlere kısa bir süre kalan aday adayları da sahaya çıkarak kurum ve kuruluşları ziyaret etmeye başladılar. AK Partiden Battalgazi Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Mehmet Çolak, BUSABAH gazetesine bir ziyaret gerçekleştirerek projeleri hakkında bilgi verdi.

40 yıl Özel İdarede görev yaptığını ifade eden Mehmet Çolak, 1977 yılında Özel İdarede göreve başladığını kaydetti.

“KENDİME GÜVENİYORUM”

Çok güzel projelerle halkın karşısına çıkacağını söyleyen Çolak “Memuriyetlikten genel sekreter yardımcılığına kadar geldim ve 40 yılda bu topluma, insanlarımıza gönülden hizmet ettiğime inanıyorum. Bunun karşılığını da aldığıma inanıyorum. Son bir dönemdirli de belediye meclis üyeliği görevini yürütüyorum. Halkın bana olan sadakatinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanlığını aday oldum. Battalgazi’ye eğer beni belediye başkanı adayı olarak gösterirlerse oraya gönülden çok güzel hizmetler götüreceğime inanıyorum, çok güzel projelerle de halkın karşısına çıkacağımı belirtiyor ve kendime güveniyorum. Çünkü yılların vermiş olduğu birikimlerden dolayı gerek yurt dışında gerek yurt içinde proje noktasında bana yardımcı olacak dostlarımın çok olduğunu biliyorum o yüzden bu yola çıktım” şeklinde konuştu.

“YIKILAN YÜREKLERİ TAMİR ETMEK”

Battalgazi için en çok istediği şeyin depremde yıkılan yürekleri tamir etmek olduğunu kaydeden Çolak, “Öncelikle hakkımda hayırlısı ne ise o olsun, Rabbim hayırlıysa nasip etsin eğer nasip ederse de herkesi sevindireceğime ve herkese güven vereceğime inanıyorum. Battalgazi de en çok istediğim şey depremden dolayı yıkılan yürekleri tamir etmek. Hane hane dolaşacağım, eksiklikleri tespit edip ondan sonra gerekirse yurt dışından bile elemanlar getirerek Battalgazi için ne gerekiyorsa onu yapacağım” ifadelerine yer verdi.

“DEMOKRASİ ADINA DA SEVİNDİRİYOR”

Mehmet Çolak’a başarılar dileyen BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Memet Umut Bozkurtoğlu, “5 yılda bir yapılan mahalli idareler seçimi bizi genel seçimlerden daha çok ilgilendiriyor. Çünkü yerel seçimler vatandaşın çok rahat ulaştığı ve hesap sorduğu, isteklerinin karşılık bulduğu bir yerel seçim arifesindeyiz. Tabi merkez ilçelerimiz, büyükşehir belediyesi ve belde belediyeler için aday adayları çıktı. Birçok aday adayı görüyoruz bu bizi yerel demokrasi adına da sevindiriyor. Bütün aday adaylarına başarılar diliyoruz. Sayın Mehmet Çolak’ı çok uzun yıllardır Özel İdareden beri tanıdığımız halkta karşılığı olan ve mutlaka her hanede birisine dokunmuş biridir. Her hanede birinin gönlünü almış ve birisine yardımcı olmuştur. Liyakatli ve halkta karşılığı olan insanların aday olmasını çok arzu ederiz ama bir de doğal olarak siyasi partilerin kendine dair tercihleri ve kuralları var. Bir Malatyalı olarak Malatya’yı bilen, Malatya’da karşılığı olan Malatya sevdası olan insanların yerel yönetimlerde görev almasını canı gönülden arzu ediyorum. Bütün aday adaylarına başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.