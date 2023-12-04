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Malatya’da zorunlu kış lastiği denetimi

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Malatya’da, jandarma ekiplerince zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.
Malatya’da zorunlu kış lastiği denetimi mask
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Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, 1 Aralık itibarıyla başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında kent genelinde denetim yaptı.

Sürücü ve yolcuların güvenliği için gerçekleştirilen denetimlerde, uygulamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Ekipler, sürücülere trafik kuralları hakkında da bilgi verdi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Ara 2023 - 17:19 Malatya- Asayiş

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