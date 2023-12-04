Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Günaydın’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır.
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Ay’ın taziye adresi: Sürür Mahallesi, Yazıhan,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gani Bağcı’nın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Sevinç Sokak, No: 15, Yeşilyurt,
67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Halil Güreli’nin taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Gümüş Sokak, No: 9/3, Battalgazi,
69 yaşında vefat eden ve Karapınar Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Ayşe Taşçı’nın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ,
66 yaşında vefat eden ve Arıcak Elazığ Mezarlığına defnedilen Neçmettin Uruç’un taziye adresi: Arıcak, Elazığ”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.