Sanayilerde kışlık bakım yoğunluğu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde havaların soğumaya başlaması ile araç sürücüleri, kışlık bakım için sanayinin yolunu tutmaya başladı. Araçların kışlık bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten tamirciler, küçük bakımların ihmali ile büyük masrafların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Oto tamircileri, kış mevsimi öncesi sürücülere araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları uyarısında bulunarak, kışlık bakımı ihmal eden araç sahiplerinin kışın oluşabilecek arızalar nedeniyle daha ağır faturalarla karşılaşabileceklerini söyledi.

Kış ayından dolayı yoğunluğun olduğunu belirten motor ustası Muharrem Dalgalan, “Memleketimiz de kış geldiği için araçların kışlık bakımı yapmalarını önemle rica ediyoruz. Çünkü kışlık bakım hem araç sağlığı hem de insan sağlığı için önemlidir. Kışın havalar eksilere düştüğü için ve aracın donmaması için öncelikle antifrizleri değiştirmelerini öneriyoruz. 10 bin kilometrede bir aracın yağının değiştirilmesi gerekiyor. Her yağ bakımında özellikle polen, yağ ve mazot filtreleri mutlaka değişmesi lazım” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı