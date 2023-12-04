O maçın VAR hakemi Emre Malok

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe’ye konuk olacak. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.
Müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok’a, AVAR’da Alper Çetin ve Erdem Bayık eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.