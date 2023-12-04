O maçın VAR hakemi Emre Malok

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe’ye konuk olacak. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok’a, AVAR’da Alper Çetin ve Erdem Bayık eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı