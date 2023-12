İlmek İlmek Kadın Buluşması’na büyük ilgi

Kadınların yoğun katılımı devam ederken, projeye erkekler tarafından da destek sağlanıyor. “İlmek İlmek Kadın Buluşması” projesinde depremzedeler için battaniye örüldüğünü ifade eden katılımcılardan Birgül Kırteke, “Biz, severek projeye dâhil olduk. Elimizden geldiği kadar projeye destek vermeye çalışıyoruz. Kış günlerinde insanların ısınması için bir dokunuş yapabiliyorsak ne mutlu bizlere. Hızlı örmeye çalışıyoruz ki kış tamamen gelmeden battaniyeler insanlara teslim edilsin” dedi.

“PROJEDE BULUNMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM”

İnönü Üniversitesi öğrencilerinden Kadir Yaman da projeye dâhil olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Hocalarımın katıldığı bu etkinlikte ben de yer aldım. Örgü örme projesinin kadını, erkeği yok. Amaç herkesi tek çatı altında toplamak. Projede bulunmaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

“GELDİĞİMDE ÖRGÜ ÖRMEYİ BİLMİYORDUM”

Projeye katılan herkesin kendine has örme stili geliştirdiğini söyleyen katılımcılardan İrem Yaşasın, “Örgü örmek her kadının düzenli olarak yaptığı, bildiği bir iş. Projede de birleştirici bir unsur olarak seçilmiş bir eylem. Her kadının farklı bir örgü örme stili var. Herkes farklı bir dokunuş yapıyor. Buraya geldiğimde örgü örmeyi bilmiyordum. Burada öğrendim. Ortaya çok farklı desenler çıkıyor. Herkes farklı şekilde ilerliyor; ancak, herkesin ilerleyiş şekli tek bir eylemde buluşuyor. Bu da battaniye yapmak. Battaniyenin birleştirici ve koruyucu bir yönü var. İnsanları saran, ısıtan bir ürün. Yaşadığımız son olaylardan sonra battaniyenin çok önemli bir nesne olduğunun farkına varmış olduk. Bu projede benim de emeğim geçtiği için çok mutlu oldum. Projeye katılan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

“BİZ DE BATTANİYENİN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ”

Eşine ve öğretmen arkadaşlarına destek olmak amacıyla projeye dâhil olan öğretmen Mehmet Baydemir, “Her ne kadar kadın buluşması olsa da biz de erkekler olarak destek olacağız. Ben hayatımda ilk defa örgü örüyorum. Burada öğrendim. En azından birkaç ilmek bizim de katkımız olsun istedim. Kültürümüzü yansıtması açısından çok güzel bir proje ve projenin ismi de çok manidar. Biz de battaniyenin bir parçası olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN