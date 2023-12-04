Turgut Özal Tabiat Parkı'nda kış başlangıcı

Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Malatya’da kış mevsiminin başlamasıyla beraber, park ve bahçelerden yeni görüntüler de gelmeye başladı. Havalar soğurken ağaçların sararan yaprakları, Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yaprakların sararmasıyla güzel görüntüler oluşturdu.
Parktaki ağaçların sararmış görüntüsü görsel şölen sunarken, tabiat parkına gelen aileler ve fotoğraf severler, burada fotoğraf çekerek keyifli dakikalar geçiriyor. İşte Turgut Özal Tabiat Parkı'ndan kameralara yansıyan bazı görüntüler:
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.