04 Ara 2023 - 15:43 - Yaşam

Turgut Özal Tabiat Parkı'nda kış başlangıcı

Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Malatya’da kış mevsiminin başlamasıyla beraber, park ve bahçelerden yeni görüntüler de gelmeye başladı. Havalar soğurken ağaçların sararan yaprakları, Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yaprakların sararmasıyla güzel görüntüler oluşturdu.