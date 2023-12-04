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Turgut Özal Tabiat Parkı'nda kış başlangıcı

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Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Malatya’da kış mevsiminin başlamasıyla beraber, park ve bahçelerden yeni görüntüler de gelmeye başladı. Havalar soğurken ağaçların sararan yaprakları, Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yaprakların sararmasıyla güzel görüntüler oluşturdu.
Turgut Özal Tabiat Parkı'nda kış başlangıcı mask
Turgut Özal Tabiat Parkı'nda kış başlangıcı
Turgut Özal Tabiat Parkı'nda kış başlangıcı
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Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Malatya’da kış mevsiminin başlamasıyla beraber, park ve bahçelerden yeni görüntüler de gelmeye başladı. Havalar soğurken ağaçların sararan yaprakları, Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yaprakların sararmasıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Parktaki ağaçların sararmış görüntüsü görsel şölen sunarken, tabiat parkına gelen aileler ve fotoğraf severler, burada fotoğraf çekerek keyifli dakikalar geçiriyor. İşte Turgut Özal Tabiat Parkı'ndan kameralara yansıyan bazı görüntüler:

 
 
 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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04 Ara 2023 - 15:43 Malatya- Yaşam

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