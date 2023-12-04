- Gündem

Darende'de Filistin için kermes

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'nın Darende ilçesinde Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Darende Şubesi ve İlçe Müftülüğünce Çarşı Meydanı'nda açılışı yapılan kermese katılan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, katkılarından dolayı ilçe müftülüğüne yapılan etkinlik için teşekkürlerini iletti.
Darende'de Filistin için kermes mask
Darende'de Filistin için kermes
Darende'de Filistin için kermes
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Filistinliler için ellerinden ne geliyorsa destek vermeye çalıştıklarını kaydeden Özkan, "Yapılanlara yürek dayanmıyor. Oradaki manzaralar bizi derinden üzüyor. İnşallah tez zamanda Filistinli kardeşlerimiz selamete ulaşır, savaş biter ve barış içerisinde yaşarlar" dedi.

İlçe Müftüsü Sinan Şen de Filistin'de yaşanan olaylara sessiz kalmamak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Vatandaşların alışveriş yaparak destek verdiği kermese, çeşitli okullarda öğrenim gören öğrenciler de harçlıklarını bağışladı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
# malatya, malatya haber, malatya kermes, filistin kermes, darende kermes

04 Ara 2023 - 14:57 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL