Darende'de Filistin için kermes

Filistinliler için ellerinden ne geliyorsa destek vermeye çalıştıklarını kaydeden Özkan, "Yapılanlara yürek dayanmıyor. Oradaki manzaralar bizi derinden üzüyor. İnşallah tez zamanda Filistinli kardeşlerimiz selamete ulaşır, savaş biter ve barış içerisinde yaşarlar" dedi.

İlçe Müftüsü Sinan Şen de Filistin'de yaşanan olaylara sessiz kalmamak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Vatandaşların alışveriş yaparak destek verdiği kermese, çeşitli okullarda öğrenim gören öğrenciler de harçlıklarını bağışladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı