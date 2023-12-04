Alacakapı Mahallesi’nde yol çalışmaları yapıldı

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alacakapı Mahallesi’nde stabilize yol çalışması gerçekleştirdi. Kış aylarında mahalle sakinlerinin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına yapılan alt yapı çalışmaları sonrasında bahar aylarında asfalt serimi gerçekleştirilecek.

“ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI MAHALLEM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

4 kilometrelik yol ağı kısa süre içerisinde tamamlanarak mahallelinin hizmetine sunulacak. Vatandaşların talebini ilettiklerinde Battalgazi Belediyesi tarafından hemen çalışmaların başlatıldığını belirten Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın; “Battalgazi Belediyesi tarafından yollarımızda stabilize yol çalışması yapıldı. Mahallemizde 4 kilometre kanalizasyon ve doğalgaz çalışması yapılmıştı. Battalgazi Belediyesi de doğalgaz hatlarının abone kutularını beklemeden vatandaşların mağduriyetini gidermek için yola mucur seriyor. Doğalgaz aboneliği yapıldıktan sonra bir çalışma daha yapılacak ve en kısa zamanda asfalt dökülecek. Geceli gündüzlü çalışan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e bu çalışmalarından dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum. Belediyemiz ve ekipleri güzellikle içten bir şekilde çalışıyorlar. Bu çok büyük bir başarı. Depremin olmasıyla beraber işlerin çoğaldığı ve vatandaşın talebinin arttığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde de belediyemiz yol çalışmalarını aksatmadan yapıyor” İfadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN