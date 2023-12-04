Gümrük kaçağı elektronik aletler yakalandı

KOM Şube Müdürlüğü personelimiz tarafından yapılan çalışmalarda Ö.F.B. (36) ve M.K. (43) isimli şahıslara ait işyerlerinde yapılan aramalarda; 16 Adet gümrük kaçağı cep telefonu, 10 Adet gümrük kaçağı kablosuz kulaklık, 21 Adet gümrük kaçağı şarj adaptörü, 12 Adet gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildiği açıklandı.
Şüpheli şahıslara ise 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.