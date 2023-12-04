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Gümrük kaçağı elektronik aletler yakalandı

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı, yasadışı elektronik aletler ele geçirildiği bildirildi. KOM Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan operasyonlarda Ö.F.B. (36) ve M.K. (43) isimli şahıslara ait işyerlerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı elektronik aletler ele geçirildi.
Gümrük kaçağı elektronik aletler yakalandı mask
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KOM Şube Müdürlüğü personelimiz tarafından yapılan çalışmalarda Ö.F.B. (36) ve M.K. (43) isimli şahıslara ait işyerlerinde yapılan aramalarda; 16 Adet gümrük kaçağı cep telefonu, 10 Adet gümrük kaçağı kablosuz kulaklık, 21 Adet gümrük kaçağı şarj adaptörü, 12 Adet gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildiği açıklandı.

Şüpheli şahıslara ise 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.

 

Kaynak: Haber Merkezi
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04 Ara 2023 - 14:43 Malatya- Asayiş

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