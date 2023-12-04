04 Ara 2023 - 14:43 - Asayiş

Gümrük kaçağı elektronik aletler yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı, yasadışı elektronik aletler ele geçirildiği bildirildi. KOM Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan operasyonlarda Ö.F.B. (36) ve M.K. (43) isimli şahıslara ait işyerlerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı elektronik aletler ele geçirildi.