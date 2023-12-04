“Uzakta yaşasanız da hepinizin gönlünde Arguvan var”

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Ali Haydar Karaçam, Arguvan mahalle derneklerinin başkanları, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan, Avcılar Belediye başkan yardımcıları Zeynel Suna ve Erol Şahin, Beşiktaş İlçe Meclis Başkan Vekili Soner Karakuş ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Gedik de katıldı.
Başkan Kızıldaş, yaptığı konuşmada, bir dönem daha Arguvan'a hizmet etme düşüncesinde olduğunu belirterek, "Daha yaşanabilir bir Arguvan için, ilçemizi bir adım daha ileriye götürebilmek adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Biliyorum ki Arguvan'dan uzakta yaşasanız da hepinizin gönlünde, yüreğinde Arguvan var." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.