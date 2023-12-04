“Yeşilay olarak hayırlı bir hizmet yapıyorsunuz”

Vali Ersin Yazıcı “Yeşilay, toplumun sorunlu bir alanı ile ilgileniyor ve bu sorunların giderilmesi için toplum adına önemli bir iş yapıyor” açıklamalarında bulundu.
Vali Yazıcı “Yeşilay, toplumun sorunlu bir alanı ile ilgileniyor ve bu sorunların giderilmesi için toplum adına önemli bir iş yapıyor. Ailesel ve çevresel faktörlerden dolayı kişi de oluşan bağımlılık, sadece kendisine değil içinde yaşamış olduğu topluma da zarar vermektedir. Öncelikle sizden beklentimiz, çocuklarımızı, gençlerimizi zararlı alışkanlıklara bulaşmaması için gayret edip onları bu illetle tanıştırmamaktır. Devletin her kurumu bu illete bulaşmış olan bireylerin tedavi süreçlerinde yanındadır. Yeşilay olarak hayırlı ve güzel bir hizmet yapıyorsunuz.” dedi.
Düzenlenen programda Yeşilay gönüllüleriyle sohbet eden Vali Yazıcı, günün anısına fotoğraf çektirdikten sonra program sona erdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.