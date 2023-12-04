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“Yeşilay olarak hayırlı bir hizmet yapıyorsunuz”

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı “5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü” münasebetiyle Malatya Yeşilay Şube Başkanı Burak Ata tarafından düzenlenen kahvaltı programında gönüllüler ile bir araya geldi. Vali Ersin Yazıcı, “Yeşilay olarak hayırlı ve güzel bir hizmet yapıyorsunuz” dedi. Konuşmaların ardından fotoğraf çekimi ile program sona erdi.
“Yeşilay olarak hayırlı bir hizmet yapıyorsunuz” mask
“Yeşilay olarak hayırlı bir hizmet yapıyorsunuz”
“Yeşilay olarak hayırlı bir hizmet yapıyorsunuz”
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Vali Ersin Yazıcı “Yeşilay, toplumun sorunlu bir alanı ile ilgileniyor ve bu sorunların giderilmesi için toplum adına önemli bir iş yapıyor” açıklamalarında bulundu.

Vali Yazıcı “Yeşilay, toplumun sorunlu bir alanı ile ilgileniyor ve bu sorunların giderilmesi için toplum adına önemli bir iş yapıyor. Ailesel ve çevresel faktörlerden dolayı kişi de oluşan bağımlılık, sadece kendisine değil içinde yaşamış olduğu topluma da zarar vermektedir. Öncelikle sizden beklentimiz, çocuklarımızı, gençlerimizi zararlı alışkanlıklara bulaşmaması için gayret edip onları bu illetle tanıştırmamaktır. Devletin her kurumu bu illete bulaşmış olan bireylerin tedavi süreçlerinde yanındadır.  Yeşilay olarak hayırlı ve güzel bir hizmet yapıyorsunuz.” dedi.

Düzenlenen programda Yeşilay gönüllüleriyle sohbet eden Vali Yazıcı, günün anısına fotoğraf çektirdikten sonra program sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN

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04 Ara 2023 - 14:28 Malatya- Yaşam

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