MAGİNDER’in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada konuşan Dernek Başkanı Salih Karademir, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde Malatya’nın büyük yara aldığını belirterek, özellikle iş dünyası olarak yaşanılan sorunların çözümü noktasında dernek olarak girişimlerde bulunduklarını söyledi.

“DERTLERİMİZ İLE İLGİLENDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Depremin üzerinden yaklaşık 10 ay gibi bir zamanın geçtiğini de dile getiren Karademir, “Malatya çok ciddi bir yıkım yaşadı. Birçok vatandaşımız şehir dışına yerleşti bu süreçte ama eminim ki akılları her daim burada. Bizler Malatya’nın yaralarını sarmak, ticareti yeniden ayağa kaldırmak için buradayız. Sayın bakanımıza depremin ilk gününden itibaren burada olduğu için dertlerimiz ile ilgilendiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

“MALATYA’DA İŞ DÜNYASI ZOR DURUMDA”

Şehrin yeniden ayağa kaldırılması noktasında MAGİNDER olarak her zaman devletin yanında yer aldıklarını ifade eden Karademir, “Diğer illere göre Malatya’da iş dünyası zor durumda. Yıkımın etkilerinden dolayı ticaretlerimizde zorluklar yaşıyoruz. Bunların çözümlerini her platformda gerekli yerlere iletiyoruz. Malatya’da en büyük sorun barınma sorunu. Biran önce TOKİ kanalıyla imar noktasında şehrin yeniden yapılanması için gerekli görüşmeler hızlanmalı. Malatya’nın ayağa kalkması için imar projeleri hızlı bir şekilde yapılmalı. Çarşı projesi de hız kazanmalı, kentin ticaretinin canlanması adına buradaki çalışmalarında biran önce bitirilmesi gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK HASAR ALAN İKİNCİ ŞEHİR”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’de Hatay’dan sonra Malatya’nın en çok hasar alan ikinci şehir olduğunu belirterek depremin hemen hemen herkesi etkilediğini söyledi. Malatya’da 21 bin 750 olan işyerinden 19 bininin yıkıldığını ve ağır hasar aldığını da belirten Tüfenkci, kentin ticaretinin yeniden canlandırılması adına gerekli çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Çarşı projesi ile birlikte Malatya’da ticaret ve sanayinin de ayağa kalkacağına inandıklarını söyleyen Tüfenkci, “Şehrimizin yeniden ayağa kalkması adına, sizlerle istişareye çok önem veriyoruz. Sizlerle birlikte, fikirlerinizi açıkça kamuoyu önünde yetkililere sunarak Malatya’yı yeniden inşa edelim. Belediyelerin de imar noktasında daha hızlı hareket ederek şehrin imar yollarını yeniden inşa etmek noktasında hareket etmesi gerektiğinde hem fikiriz. Çalışmalar da bu yönde ilerliyor” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca MAGİNDER Yönetimi olarak çalışmalarından dolayı Tüfenkci’ye plaket takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı