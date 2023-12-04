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Vali Ersin Yazıcı Dünya Engelliler Günü programına katıldı

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Vali Ersin Yazıcı, özel gereksinimli bireylere yönelik olarak Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen farkındalık programına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayında gerçekleştirilen programa; Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,  İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Kurum Müdürleri, STK temsilcileri ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.
Vali Ersin Yazıcı Dünya Engelliler Günü programına katıldı mask
Vali Ersin Yazıcı Dünya Engelliler Günü programına katıldı
Vali Ersin Yazıcı Dünya Engelliler Günü programına katıldı
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda “İnancımız, töremiz hepimizin eşit olduğunu emrediyor” diyerek konuşmasına başlayan Vali Ersin Yazıcı, “Hepimiz eşitiz ve bu eşitliği sağlamak adına devletin veya toplumun sunduğu bütün imkânlardan eşit şekilde istifade etmemiz gerekir. İnancımız asla birbirimizden üstünlüğümüz olmadığını ifade ediyor. Evlatlarından bir dakika bile ayrılamayan annelerimizin onların hayatını kolaylaştırmak adına kendi yaşamlarından büyük fedakârlıklarda bulunduklarına şahidiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz sizlerin yaşamlarını kolaylaştırmak, anne ve babalara çeşitli imkânlar sağlamak için gayret ediyor” dedi.

Konuşmasının ardından Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Erişilebilirlik Belgesini takdim etti. Özel gereksinimli bireylerden oluşan koro tarafından Malatya Türküsü seslendirildi.  Programa katılım sağlayan Yazar Ali Haydar Koyun tarafından kitap dağıtıldı. Program Akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımı ile son buldu.

 
 
 
 

Kaynak: BÜLTEN

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04 Ara 2023 - 14:23 Malatya- Gündem

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