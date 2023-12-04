- Bölge

Ördeği yakalamak isterken boğuldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sulama havuzundaki ördeği yakalamak için suya giren 7 yaşındaki Ömer Halis Yılmaz boğularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ömer Halis'in 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle birlikte İslahiye ilçesinden Güngören Mahallesi'ne taşındığı öğrenildi.
Ördeği yakalamak isterken boğuldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, dün öğle saatlerinden sonra İslahiye ilçesi kırsal Güngören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle birlikte İslahiye ilçesinden Güngören Mahallesi'ne taşınan 7 yaşındaki Ömer Halis Yılmaz, kuzenleriyle birlikte mahalledeki havuzun kenarında oyun oynarken havuzda yüzen bir ördeği yakalamak için suya girdi. Ömer Halis, suya girdikten kısa bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden kuzenleri, yakınlarına haber verdi.

ÖRDEĞİ YAKALAMAK İÇİN GİRDİĞİ HAVUZDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen Ömer Halis Yılmaz'ın yakınları, küçük çocuğu sulama havuzunda hareketsiz şekilde buldu. Yakınları, Ömer Halis'i sudan çıkardıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük Ömer'in cenazesi, olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Gaziantep, İslahiye, Ömer Halis Yılmaz

04 Ara 2023 - 14:03 Gaziantep- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL