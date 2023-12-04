Kaybolan alzaymır hastasını bakı nerede bulundu?

Gaziantep’te jandarma ekipleri, 3 Aralık tarihinde sabah saat 8’de evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki alzaymır hastası için seferber oldu. 2 saat süren arama sonucunda kayıp şahıs aynı gün 17.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, kayalık arazi içinde ayağı kırık vaziyette bulundu. Yaşlı adam, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından koordineli olarak yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralının hastası şahsın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.