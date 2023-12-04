Ahırda esrarengiz ölüm

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde ahıra giden aile bireyleri Muhtar Koca'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemenin ardından kafasından kurşun alarak hayatını kaybeden 48 yaşındaki Muhtar Yılmaz Koca'nın cansız bedeni Çermik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Koca'nın cansız bedeni Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.