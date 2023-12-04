Ahırda esrarengiz ölüm

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde ahıra giden aile bireyleri Muhtar Koca'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemenin ardından kafasından kurşun alarak hayatını kaybeden 48 yaşındaki Muhtar Yılmaz Koca'nın cansız bedeni Çermik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Koca'nın cansız bedeni Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı