Yanmayan sokak lambaları vatandaşı korkutuyor

Kahramanmaraş’ta 6 şubat depremlerinde binlerce bina yıkıldı, on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Depremler sonrası yine binlerce insan ev ve iş yerlerini kaybetti.

Deprem, Dulkadiroğlu ilçesindeki binalarda yıkıma ve ağır hasara neden oldu. Şehir merkezi Azerbaycan Bulvarı, Hayrullah ve Şazibey mahallelerinde ise büyük yıkım oldu. Depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi ve etrafındaki geniş alanda özellikle akşam saatlerinde sessizlik hakimliğini sürdürüyor.

Şehir merkezinin birçok noktası akşam saatlerinde karanlığa gömülürken, iş yerlerini kapatmayan ve açık bırakan esnafın ışıltısı geceyi aydınlatıyor.

Bölgedeki birçok sokak lambasının akşam saatlerinde yanmaması vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor. Kahramanmaraş’ın doğusu bu şekilde iken, batısı ise ışıltılı hayatını sürdürüyor.

Yıkımın pek fazla yaşanmadığı Onikişubat ilçesinin yüksek kesimlerinde vatandaş ve esnaf hayatlarını sürdürüyor. İlçenin bazı mahalleleri ise yine karanlığa gömülmüş durumda. Şazibey Mahallesi'nde esnaf olan Mehmet Yalçın, “Depremden önce buralar ışıl ışıldı ve aydınlıktı. Gece yarısı parklardan geçince vatandaşlar korkmuyordu. Şu anda buralar karanlık adeta zindan gibi. İnsanlar sokaktan geçerken korkuyor. Buraların aydınlatılması için AKEDAŞ’a seslenmek istiyorum. Özellikle sokak lambalarına bakmalarını istiyorum ve eski günler gibi olmasını istiyorum” diye konuştu.

Tuna Toprak Koçoğlu ise, “Biz burada doğduk ve büyüyoruz. Şehrimizin eski halini almasını istiyoruz. Örneğin Dulkadiroğlu’nda toplasanız 3-4 park var ve aydınlatılmadığı için serserilerin ellerinde. En azından şehir merkezinin aydınlatılması için adım atılırsa katkı sağlayacaktır” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı