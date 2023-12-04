Depremzedelere bir darbede daha

6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli yıkıcı iki depremle birlikte 11 ilde asrın felaketi meydana geldi. Bununla birlikte olağanüstü hal çerçevesinde olan illerde vatandaşlar konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı yapılarında gaz aboneliğini iptal etti. Deprem bölgesinde sadece Diyarbakır’da Diyargaz tarafından depozito iadesinin sağlanmadığı ileri sürüldü.

Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki evinin depremle birlikte ağır hasar gördüğünü ve yıkımının gerçekleştiğini belirten Mehmet Engin Hayrullahoğlu, Diyargaz’dan bahse konu olan evinin aboneliğini 10 aydır iptal etmesine rağmen depozite ücretinin yatırılmadığını öne sürdü.

Kendisi gibi kentte yüzlerce vatandaşın aynı durumdan muzdarip olduğunu söyleyen Hayrullahoğlu, “Depremde Bağlar ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi 315. Sokak'taki binamda oturuyordum. Depremle birlikte ağır hasar gören binamız maalesef yıkıldı. Evimize gaz almak için Diyargaz’a aboneliğimiz vardı. Binamız yıkıldıktan sonra mecbur başka bir eve taşınmak zorunda kaldık. Bundan dolayı da yeni bir abonelik yaptık. Böylelikle de eski binamızdaki aboneliği iptal ettirdim. Abonelik yaptığımızda depozito da verdik ve daha sonra abone iptalinde o paranın geri ödeneceği söylendi. Fakat aboneliği mecburi iptal ettikten sonra bana binamızın ağır hasarlı olduğundan dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talimatıyla ödemelerin yapılmayacağı söylendi. Bakanlık ne zaman para verirse o gün paranız yatırılacak diye geri dönüş sağlandı. Ama yeni abonelik yaptığımda yine benden ücret aldılar. Yaklaşık 11 aydır aboneliğimi iptal ettirmeme rağmen eski depozitomu geri yatırmamışlar. Ben ve benim gibi yüzlerce kişi aynı durumdadır” dedi.

"KENDİLERİ İÇİN CÜZİ BİR ÜCRET OLABİLİR, AMA BEN ŞU ANDA BİR DEPREMZEDEYİM"

Depremin yıkım gerçekleştirdiği diğer illerde depozito ücretlerinin yatırıldığını ama Diyarbakır’da yatırılmadığını belirten Hayrullahoğlu, “Defalarca Diyargaz’a gittiğim halde sorunumuz çözülmedi. Ve sorunun bakanlık tarafından kaynaklandığını söylüyorlar. Diyarbakır’da hiçbir vatandaşımız depozito ücretini almamıştır. Ama diğer depremin yaşandığı illerin hepsinde depozito ücretlerinin ödendiğini söylüyorlar. Kendileri için cüzi bir ücret olabilir. Ama ben şu anda bir depremzedeyim. Benim hakkım olan bir ücreti istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Yetkililere, “Lütfen sesimize kulak verin” diye çağrıda bulunan Hayrullahoğlu, “İşin garip tarafı; örneğin hasarsız bir evden taşınıldığı zaman Diyargaz’a gidip abonelik iptali sağlandığında en geç 3 gün içerisinde depozito yatırılıyor. Burada büyük bir çelişki var. Depremzede olan benim. Ama mağdur edilen de benim. Bunu defalarca söylememize rağmen ücretimizi yatırmadılar” diye konuştu.

Bahse konu olan durum ile ilgili yazılı açıklamada bulunan Diyargaz Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü, “Bilindiği üzere 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler meydana gelmiş ve bu depremler etkisiyle ilimizde de ciddi anlamda zararlar oluşmuştur. Yaşanan depremlerin etkisini azaltmak anlamında 21 Mart 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmış ve bu kararnamede olağan üstü hal kapsamında olan illerde konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedellerinin terkin edileceği belirtilmiştir. Bu kararnamenin 4. maddesinde uygulamaya ilişkin usul ve esaslar EPDK’nin görüşü alınmak suretiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirleneceği ifade edilmiştir. 25 Mayıs 2023 tarihinde “Olağanüstü hal kapsamında enerji tüketim bedellerinin terkinine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ” yayımlanmış ve terkin işlemlerinin detayı hakkında gerekli açıklık getirilmiştir. Usul ve esasların 8. maddesinde terkin süresi 1 Kasım 2023 olarak belirlenmiş olup terkin edilecek bedelin de bakanlık bütçesinden karşılanacağı ifade edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Gelinen noktada dağıtım şirketimiz EPDK’ya terkin edilecek faturalar hususunda gerekli başvurusunu yapmıştır. Yapılan başvurunun kontrol ve incelenmesi şu an devam etmektedir. EPDK kontrol onayından sonra bakanlık terkin bedeli ödemesini 3 iş günü içerisinde dağıtım şirketimize yapacaktır. Çalışmanın bitmesine müteakip hasarlı binalarda yer alan ve fesih işlemi için başvuran abonelerimizin güvence bedeli iadelerine ivedilikle başlanılacaktır.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı