Depremde anne ve babasını kaybetti, yaşam mücadelesini bırakmadı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan ve on binlerce insanın hayatını kaybettiği depreme 25 yaşındaki fabrika işçisi Adnan Alperen Yaşar da annesi Mevlane ve babası İsa ile birlikte merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Emek apartmanının 3. katında yakalandı. Gencin anne ve babası depremde hayatını kaybederken, kendisi 116 saat sonra enkazdan her 2 bacağı da kesilerek kurtarıldı.

AİLESİNİ KAYBETTİ, YAŞAMA TUTUNDU

İlk olarak Kahramanmaraş’ta tedavi edilen Alperen, ardından Sivas’a sevk edildi ve burada Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ameliyat oldu. Tekrardan Kahramanmaraş’a dönen genç, burada devletin imkanlarıyla oluşturulan bir bakım merkezinde kalmaya başladı.

10 AY SONRA PROTEZ BACAKLARINA KAVUŞTU

Depremin üstünden 10 ay geçtikten sonra Adnan Alperen Yaşar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde protez bacaklarına kavuştu ve 10 ay sonra ilk kez adım attı. Alperen’in mutluluğu ise gözlerinden okundu.

"TEK BİR HAYALİM VAR O DA YÜRÜMEK"

Adnan Alperen Yaşar, protez bacaklarıyla tekrardan yaşama tutunmak istediğini söyledi. Yaşar, “116’ncı saatte Sakarya ekibi beni enkazdan kurtardı. Ben kurtarıldığımda bilincimi kaybetmiştim. Adana’da bugün protezi teslim aldım. Tekrardan yürüyebilmek, kendi işini halledebilmek güzel bir duygu. Protezlerden sonra tek bir hayalim var o da yürümek” ifadelerini kullandı.

“İHTİYACI OLAN HASTALAR BAŞVURMALI”

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Dr. Emine Çetin, “Protez ihtiyacı olan hastalara rapor çıkartıyoruz ve protezlerini teslim ediyoruz. Hastanın topluma kazanması için çalışmalarımız sürüyor. Bugün 16. başvurumuzu kabul ettik. Çevre illerden de müracaat ile hasta kabul ediyoruz. İhtiyacı olan hastaların başvurmasını öneriyoruz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı