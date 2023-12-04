Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda 28 karşılaşma oynanacak ve müsabakaları kazanan takımlar, 5. tura adlarını yazdıracak.

Kupada 4. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.00 Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor

13.00 Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor

15.00 Pendikspor - Isparta 32 Spor

17.00 Antalyaspor - Kepezspor

19.00 Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor

21.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

6 Aralık Çarşamba

13.00 Bandırmaspor - Somaspor

13.00 Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK

13.00 Bodrum FK - Menemen FK

13.00 Erzurumspor FK - 24 Erzincanspor

14.00 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler

14.00 Eyüpspor - Ankara Demirspor

14.00 Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

14.00 Ümraniyespor - GH Çankayaspor

14.00 Adanaspor - Esenler Erokspor

14.00 Altay - Kırklarelispor

14.00 Göztepe - 1461 Trabzon FK

14.00 Sakaryaspor - Ankaraspor

15.00 Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı

17.00 Hatayspor - Düzcespor

19.00 Kayserispor - Vanspor

21.00 Trabzonspor - Çorum FK

7 Aralık Perşembe

13.00 Manisa FK - GMG Kastamonuspor

13.00 Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor

15.00 Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor

17.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor

19.00 Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928

21.00 RAMS Başakşehir - Şanlıurfaspor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı