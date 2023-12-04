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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı mask
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda 28 karşılaşma oynanacak ve müsabakaları kazanan takımlar, 5. tura adlarını yazdıracak.

Kupada 4. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.00 Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor

13.00 Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor

15.00 Pendikspor - Isparta 32 Spor

17.00 Antalyaspor - Kepezspor

19.00 Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor

21.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

6 Aralık Çarşamba

13.00 Bandırmaspor - Somaspor

13.00 Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK

13.00 Bodrum FK - Menemen FK

13.00 Erzurumspor FK - 24 Erzincanspor

14.00 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler

14.00 Eyüpspor - Ankara Demirspor

14.00 Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

14.00 Ümraniyespor - GH Çankayaspor

14.00 Adanaspor - Esenler Erokspor

14.00 Altay - Kırklarelispor

14.00 Göztepe - 1461 Trabzon FK

14.00 Sakaryaspor - Ankaraspor

15.00 Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı

17.00 Hatayspor - Düzcespor

19.00 Kayserispor - Vanspor

21.00 Trabzonspor - Çorum FK

7 Aralık Perşembe

13.00 Manisa FK - GMG Kastamonuspor

13.00 Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor

15.00 Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor

17.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor

19.00 Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928

21.00 RAMS Başakşehir - Şanlıurfaspor

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ziraat türkiye kupası

04 Ara 2023 - 13:49 - Spor

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