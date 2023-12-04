Malatyalılar güne yoğun sisle uyandı

Malatya’da sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Göz gözü görmeyen kent merkezi ile mahalle aralarında araçlar farlarını açarak ilerlemeye çalışırken, polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazırda beklediler.
Deprem bölgesi Malatya’da sabah saatlerinde yüksek ve alçak kesimlerde yoğun sis etkili oldu. Kent merkezinde ve mahallelerde de etkisini sürdüren sis görüş mesafesi yer yer kısa mesafelere düşürerek, zor anlar yaşattı. Çevre yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler farlarını açarak araçlarını kullanmaya çalıştılar. Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için hazırda beklediler.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.