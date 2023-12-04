Malatyalılar güne yoğun sisle uyandı

Malatya’da sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Göz gözü görmeyen kent merkezi ile mahalle aralarında araçlar farlarını açarak ilerlemeye çalışırken, polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazırda beklediler.

Deprem bölgesi Malatya’da sabah saatlerinde yüksek ve alçak kesimlerde yoğun sis etkili oldu. Kent merkezinde ve mahallelerde de etkisini sürdüren sis görüş mesafesi yer yer kısa mesafelere düşürerek, zor anlar yaşattı. Çevre yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler farlarını açarak araçlarını kullanmaya çalıştılar. Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için hazırda beklediler.