Pütürge yolunda kaza: 4 yaralı

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Malatya’da Pütürge yolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Pütürge yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametinden gelen M.B. (33) idaresindeki 44 AEJ 051 plakalı otomobil, Pütürge yolu istikametine dönüş yapmak isterken aynı yönden gelen B.K. (33) yönetimindeki 58 ABH 594 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada S.K. (58), E.K. (54), Z.K. (41) ve B.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı