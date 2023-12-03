Malatya’daki kazadan acı haber 1 yaşındaki bebek hayattan koptu

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasından acı haber geldi. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki bebek hayata tutunamadı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Selim Bulvarı'nda seyreden Y.G. yönetimindeki 01 UG 827 plakalı otomobil ile aynı yöne ilerleyen E.S. idaresindeki 58 AAG 315 plakalı araç çarpıştı. Kazada E.S., M.S. ile 1 yaşındaki Neşe S. isimli bebek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.