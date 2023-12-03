Vali Yazıcı’dan engelli bireylere söz “Herkes eşit olacak”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik olarak düzenlenen programda konuşan Vali Ersin Yazıcı,
“Şehir yeniden imar edilirken hem kendi hem de Başkanımız adına söylüyorum, kesinlikle sizi bütün hizmetlere aynı kolaylıkla ulaşmanızı temin edeceğiz. Şehir yeniden imar edilirken engellilerimiz herkesle eşit olacak”
dedi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik olarak bugün Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” farkındalık etkinliği düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen programa, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Kurum Müdürleri, STK Temsilcileri ile engelli bireyler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.
ENGELSİZ ŞEHİRLER KRİTERLERİNE UYGUN BİR ŞEHİR
Malatya’daki özel gereksinimli bireyleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada,
“Şehrimizin idarecileri olarak şehrimizi engelsiz yaşam şartlarına uygun engelsiz şehirler kriterlerine uygun bir şehir ortaya koymak için çalışıyoruz. İdareciler olarak engelli vatandaşlarımız için engelleri ortadan kaldırarak engelsiz şehirler ihdas etmek zorundayız. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezini inşa ettik. Japonya ile JICA işbirliğiyle Bölgemize hitap edebilecek Engelli Araç Bakım Merkezi oluşturdu. Toplu taşıma araçlarımızda engelli vatandaşlarımızın daha rahat kullanabilecekleri şekilde modernleştirdik. Engelli araçlarımızla engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyoruz. Sanat Sokağı içerisinde Down Sendromlu kardeşlerimizin işlettiği bir kafeyi hizmete sunduk. Engelli Kardeşlerimiz için EKPSS kursalar açtık. Kurslara katılan yüzlerce kardeşimiz devlet kurumlarında istihdam edildi. 6 Şubat 2023 tarihinde vuku bulan depremler neticesinde bazı hizmetlerimiz inkitaya uğramış olabilir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar Cumhurbaşkanımız, Hükûmetimiz, bakanlarımız, Valimiz, Belediyemiz dimdik ayaktadır. Malatyalı hemşehrilerimize hizmet etme görevini kendilerine birincil görev olarak addetmişlerdir. Devletimiz ve Belediyemiz her konuda engelli vatandaşlarımızın yanındadır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında da engelli derneklerimizle çok yakın temas halinde çalışmaktayız. Engelli derneklerimizden almış olduğumuz görüşler doğrultusunda şehrimizi imar ederken o temel kriterlere uygun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün 3 Aralık sizlerin günü, sizlerin bu gününü kutluyorum. Engelsiz bir yaşam dileğiyle”
şeklinde konuştu.
VALİ YAZICI’DAN SÖZ
Malatya Vali Ersin Yazıcı ise yaptığı konuşmada,
“Sizlerle birlikte olmamıza vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Hepimiz eşitiz. İnancımız, töremiz hepimizin eşit olduğunu emrediyor. Bu eşitliği sağlamak adına devletin sunduğu veya toplumun sunduğu bütün imkanlardan eşit şekilde istifade etmemiz gerekir. İnancımız asla birbirimizden üstünlüğümüz olmadığını ifade ediyor. Evlatlarından bir dakika bile ayrılamayan annelerimizin ne kadar yüce bir gönülle evlatlarına sarıldıklarını evlatlarının hayatlarını kolaylaştırmak adına kendi yaşamlarından ne büyük fedakârlıklarda bulunduklarına şahidiz. Allah o annelerimizden razı olsun. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz sizlerin yaşamlarını kolaylaştırmak için anne ve babalara artı imkanlar sağlamak için gayret ediyoruz. Geldiğimiz nokta yeterli değil. Dünyada ülkelerin gelişmişlik düzeyleri kıyaslanırken en önemli kriterlerden biri o şehirlerde engellilerin erişilebilir hizmetlere erişilebilir olmasıdır. Kent olarak şehir olarak bu özel vatandaşlarımızın kamusal hizmetlere aynı rahatlık ve konforla ulaşıyor olması şehirlerin gelişmişlik düzeyinin en önemli kriterlerinden bir tanesi. Size daha iyi hizmet sunmaya gayret edeceğiz. 6 Şubat depremleri ile Malatya’mız çok zor duruma düştü adeta yıkıldı. Yeniden kuruluyor, yeniden yapılanacak. Malatya’mızı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Şehir yeniden imar edilirken ilin Valisi olarak, duyarlı bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var hem kendi hem de Başkanımız adına şehir yeniden imar edilirken kesinlikle sizi bütün hizmetlere aynı kolaylıkla ulaşmanızı temin edeceğiz. Şehir yeniden imar edilirken engellilerimiz herkesle eşit olacak. Bizleri bu özel günde bir araya getiren Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Sizlere sağlık, huzur ve mutlu yarınlar diliyorum”
diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. Özel gereksinimli kora tarafından Malatya Malatya Türküsü seslendirildi. Vali Ersin Yazıcı tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a “Erişilebilirlik Belgesi ve Bayrağı” verildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.