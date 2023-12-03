03 Ara 2023 - 20:12 - Gündem

Vali Yazıcı’dan engelli bireylere söz “Herkes eşit olacak”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik olarak düzenlenen programda konuşan Vali Ersin Yazıcı, “Şehir yeniden imar edilirken hem kendi hem de Başkanımız adına söylüyorum, kesinlikle sizi bütün hizmetlere aynı kolaylıkla ulaşmanızı temin edeceğiz. Şehir yeniden imar edilirken engellilerimiz herkesle eşit olacak” dedi.