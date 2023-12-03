Bentli’den Sufyan Tayeh'in öldürülmesine kınama

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in, İsrail'in saldırılarında öldürülmesine ilişkin kınama mesajı paylaştı.
Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in, İsrail'in saldırılarında öldürülmesi, akedemi dünyasının tepkilerini beraberinde getirdi. Bu bağlamda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, bir kınama mesajı paylaştı.
Prof. Dr. Recep Bentli, yakınları ile bu süreçte hayatını kaybeden tüm Filistinli masumlara Allah'tan rahmet, tüm Filistinlilere başsağlığı diledi, uluslararası aktörleri bu insanlık suçunu önleme konusunda sorumlu ve insanca davranmaya davet etti.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in, İsrail'in saldırılarında öldürülmesine ilişkin kınama mesajı paylaştı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.