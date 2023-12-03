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Bentli’den Sufyan Tayeh'in öldürülmesine kınama

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in, İsrail'in saldırılarında öldürülmesine ilişkin kınama mesajı paylaştı.
Bentli’den Sufyan Tayeh'in öldürülmesine kınama mask
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in, İsrail'in saldırılarında öldürülmesine ilişkin kınama mesajı paylaştı.
Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in, İsrail'in saldırılarında öldürülmesi, akedemi dünyasının tepkilerini beraberinde getirdi. Bu bağlamda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, bir kınama mesajı paylaştı.
Prof. Dr. Recep Bentli, yakınları ile bu süreçte hayatını kaybeden tüm Filistinli masumlara Allah'tan rahmet, tüm Filistinlilere başsağlığı diledi, uluslararası aktörleri bu insanlık suçunu önleme konusunda sorumlu ve insanca davranmaya davet etti. 
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03 Ara 2023 - 20:10 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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