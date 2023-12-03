Ne zaman teslim edilecek? Valilik binasının temeli göründü

Malatya’nın simge noktalarından biri olan Valilik binası 6 Şubat depremlerinden ağır hasar almıştı. 82 yıllık tarihi binanın yıkımı 13 Temmuz’da gerçekleştirildi. Yeni bina için çalışmalar devam ederken, temel de yavaş yavaş göründü. İşte son durum…

Malatya’nın merkezi konumda bulunan Valilik binası, 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar almıştı. 82 yıllık tarihi binanın yıkımı 13 Temmuz’da gerçekleştirildi. Şimdi de yeni yapılacak olan Valilik binasının ne zaman teslim edileceği merak ediliyor.

VALİ YAZICI SIK SIK DENETLİYOR

Binadaki çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın bu incelemesine dair bazı fotoğraflar paylaşıldı. Söz konusu fotoğraflarda çalışmaların devam ettiği ve temelin şekillendiği görülüyor. Vali Yazıcı burayı sık sık denetleyerek bilgi alıyor.

NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Öte yandan Valilik binasının ne zaman teslim edileceği merak ediliyor. Verilen bilgilere göre, bina 31 Aralık 2024 tarihinde bitirilip teslim edilecek.