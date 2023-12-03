Yediği mantar mı canından etti?

Muş'un Sungu beldesinde yediği mantardan zehirlendiği iddia edilen Güldane Salgın, sevk edildiği Malatya’daki hastanede yaşamını yitirdi.
Sungu beldesinde yaşayan 4 çocuk annesi Güldane Salgın, ovada topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikâyetiyle ailesi tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Salgın, yapılan müdahalenin ardından Malatya’ya sevk edildi.
Malatya’da tedavi altına alınan ve zehirlenmeden dolayı karaciğer yetmezliği şikayeti ortaya çıkan Salgın, yapılan karaciğer naklinin ardından yoğun bakıma alındı. Burada 10 gün tedavi gören Salgın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.