Doğanşehir, Yeşilyurt, Hekimhan ve Akçadağ Yarın bu saatlere dikkat!

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bugün bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu bağlamda yarın Doğanşehir, Yeşilyurt, Hekimhan ve Akçadağ’ın bazı mahallelerinde de kesinti olacak. İşte o mahalleler…

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:



“Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri ve Yağmurlu mahallelerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Narmikan Mahallesi’ne,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi’ne,

Bugün 09.00-16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Zaviye, Aşağıulupınar, Balaban, Hisarcık, Şuğul, Yenice, Güdül, Karagöz, Yavuzlar, Başdirek, Medişeyh, Akçatoprak, Akova, Irmaklı, Çaybaşı, Günpınar, Yukarıulupınar, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca, Ilıca, Mollauşağı, Şendere, Gaziköy, Yeniköy, Hisarkale, Ozan, Kerimli, Ağılbaşı, Gökçeören, Uzunhasan, Esenbey, Yarımca, Günerli, Sakarya, Barındır, Kuzpınar, Yeşiltaş, Doğantepe, Kayadibi, Çınar, Çatalbahçe, Taşolar, Kölükler, Üçpınar, Başkaya, Taşevler, mahallelerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesi’ne,

Bugün 09.00-09.30 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Koçköy, Ormaniçi, Örmeli, Köylü, Ersele, Gözlüce, Örnekköy, Erdemler, Teluşağı, Bölünmez, Uzunkoru, Örencik, Yamaç, Deredüzü, Arslankent, Taşbaşı, Yaygın, Tokluca, Pazarcık, Köklükaya, Konurtay, Meşedibi, Çengelli, Bakımlı, Şiro Taraksu, Aktarla, Karşıyaka, Bölükkaya, Gündeğer, Ağalar, Arınlı, Tatlıcak, Yediyol, Çığırlı, Uzunhüseyin, Taşmış, Gündüz, Karakaya, Hatip, Çukuroymağı, Esencik, Belenköy mahallelerine,

Bugün 09.00-12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hamidiye, Hıroğlu, Mullakasım, Gedik, Gündüzbey mahallelerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi’ne,

Bugün 09.00-16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Ormaniçi Mahallesi’ne,

Bugün 10.00-16.30 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe, Gümüşsu mahallelerine,

Bugün 10.00-11.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar, Kuyulu, Karapınar, Gölpınar mahallerine,

Bugün 11.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü, Kuyulu mahallerine,

Bugün 11.00-16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Çayköy, Karabük, Bahçelievler mahallerine,

Bugün 15.30-16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Koçköy, Ormaniçi, Örmeli, Köylü, Ersele, Gözlüce, Örnekköy, Erdemler, Teluşağı, Bölünmez, Uzunkoru, Örencik, Yamaç, Deredüzü, Arslankent, Taşbaşı, Yaygın, Tokluca, Pazarcık, Köklükaya, Konurtay, Meşedibi, Çengelli, Bakımlı, Şiro Taraksu, Aktarla, Karşıyaka, Bölükkaya, Gündeğer, Ağalar, Arınlı, Tatlıcak, Yediyol, Çığırlı, Uzunhüseyin, Taşmış, Gündüz, Karakaya, Hatip, Çukuroymağı, Esencik, Belenköy mahallelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı, Altıntop, Hudut, Günedoğru, Karşıyaka, Esentepe mahallerine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı Bağlar, Samanlı mahallelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’ne,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yeni, Bahçelievler mahallerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Yağmurlu, Aşağıörükçü, Eğin, Kotangölü mahallelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören, Karaterzi, Suçatı, Dedeköy, Gölpınar mahallelerine,

6 Aralık Çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi’ne,

6 Aralık Çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş, Ilıca mahallelerine,

6 Aralık Çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe, Tandoğan, Şehitfevzi, Zafer, Selçuklu, Üçbağlar, Pınarlar Köyü Göztepe Mezra mahallelerine,

6 Aralık Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesi’ne,

8 Aralık Cuma günü 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.