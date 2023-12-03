Akçadağ'da çarşı çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı ev ve işyerlerinin yıkımları sürürken, Emlak konut tarafında ilçeye kazandırılması planlanan yeni çarşı çalışmaları ise devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürüyor. Depremlerde büyük ölçekte etkilenen ilçelerden biri olan Akçadağ’da ise yıkım çalışmalarında sona gelinirken, Emlak konut tarafından ilçeye kazandırılması planlanan yeni çarşı çalışmaları da devam ediyor.

19 dönümlük bir alan üzerine inşa edilmesi planlanan yeni çarşının detaylarını paylaşan Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin, bölgeye 72 adet işyerinin yanı sıra 100 adette kalıcı konutun inşa edileceğini söyledi.

Şahin, devlet millet el ele vererek eskisinden daha güzel bir Akçadağ’ın oluşturulması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı