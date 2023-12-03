İşte dünyanın en zararlı 7 içeceği

Uzmanlar, içenleri içten içe sağlığından eden dünyanın en zararlı 7 içeceğini açıkladı. Bu içecekler hem sağlıktan ediyor hem de ömrü kısaltıyor.

Uzmanlar, içenleri içten içe sağlığından eden dünyanın en zararlı 7 içeceğini açıkladı. Bu içecekler hem sağlıktan ediyor hem de ömrü kısaltıyor. İşte o içecekler…

1- KOLA

Kola çok tercih edilen bir içecek ancak zararları çok fazla. Vücutta su tutulumu, böbreklere, tansiyona olumsuz etki ve fazla tüketilmesi halinde diyabete neden olma sakıncaları anlatılıyor.

2- SICAK ÇİKOLATA

Listenin ikinci sırasında bulunan sıcak çikolatanın obezite, diş sağlığına olumsuz etki gibi daha birçok sakıncası dile getiriliyor. İçerisinde yüksek oranda şeker, yağ ve yüksek kaloriye neden olan malzeme yer alıyor.

3- MİLKSHAKE

Herkesin severek tükettiği, özellikle çocuklar ve gençlerin tam anlamıyla bayıldığı bir içecek olan milkshake de en zararlı içecekler arasında bulunuyor. Milkshake’in karaciğer problemlerine davetiye çıkardığı ve obeziteye neden olabildiği ifade ediliyor.

Listenin 4. sırasında enerji içeceği

5. sırada yapay meyve suları

6. sırada alkol

7. sırada süt tozlu kahve bulunuyor.

Dünyanın en zararlı içeceklerinde genel anlamda yüksek oranda şeker ve yağ oranı bulunması ise durumun vahametini gösteriyor.