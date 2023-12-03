Depremzede çocuklara 10 D sinema etkinliği

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. 10 D sinema gösteriminin de düzenlendiği etkinlik yoğun ilgili gördü.
Kahramanmaraş depremlerinde yapı stokunun yüzde 70’i hasar gören Yeşilyurt ilçesinde depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Mehmet Gönültaş tarafından organize edilen etkinlik yoğun ilgi gördü.
10 D sinema gösteriminin yanı sıra çeşitli oyunlarla farklı bir gün geçiren çocuklar doyasıya eğlenirken, benzer etkinliklerin süreceğini kaydeden Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Mehmet Gönültaş, amaçlarının depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek olduğunu söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.