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Kış lastiği denetimleri sürüyor

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Tunceli’de kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan araçlar için 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği denetimleri gerçekleştirdi. Tunceli merkez 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde 75 ticari araç kontrol edildi.
Kış lastiği denetimleri sürüyor mask
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Tunceli’de kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi.
Tunceli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan araçlar için 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği denetimleri gerçekleştirdi. Tunceli merkez 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde 75 ticari araç kontrol edildi.
Sürücülere konuya ilişkin bilgilendirme broşürlerinin de dağıtıldığı denetimlerin vatandaşların trafik güvenliği için devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Tunceli, Kış lastiği, denetim, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, bilgilendirme broşürleri, Trafik güvenliği, ticari araç

03 Ara 2023 - 14:41 - Yaşam

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