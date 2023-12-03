Kış lastiği denetimleri sürüyor

Tunceli’de kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi.
Tunceli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan araçlar için 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği denetimleri gerçekleştirdi. Tunceli merkez 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde 75 ticari araç kontrol edildi.
Sürücülere konuya ilişkin bilgilendirme broşürlerinin de dağıtıldığı denetimlerin vatandaşların trafik güvenliği için devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.